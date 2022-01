Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, vorerst keine Testpflicht für Geimpfte und Genesene in der Gastronomie in Sachsen-Anhalt einzuführen .

Das Kabinett hatte sich zuvor darauf geeinigt, die geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 28. Januar zu verlängern. Bislang gilt in Sachsen-Anhalt 2G in der Gastronomie, somit dürfen nur Genesene und Geimpfte in Restaurants, müssen sich aber nicht zusätzlich testen. In der kommenden Woche will die Landesregierung erneut über nötige Maßnahmen beraten.