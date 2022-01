In Halle nahmen nach Polizeiangaben an vier Aktionen etwa 2.400 Menschen teil. Im Burgenlandkreis beteiligten sich demnach fast 1.800 Teilnehmer an fünf Orten. Es sei vergleichsweise ruhig geblieben, sagte ein Sprecher. In Wittenberg zählte die Polizei 1.800 Menschen, in Bitterfeld 850, in Köthen 500 und in Dessau 470. In Stendal nahmen etwa 380 Menschen an einer Demonstration teil. In mehreren Orten kam es nach Polizeiangaben zu kleineren Gegenprotesten.