Ebenso auffällig ist das Auseinanderklaffen der Inzidenzen auf Landkreisebene. Auch hier gibt es einen neuen Rekord zu verzeichnen. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 460,8 bleibt der Wert im Altmarkkreis Salzwedel auf einem Allzeithoch. Auch in keinem anderen Landkreis Sachsen-Anhalts wurde jemals ein höherer Wert ermittelt. Für den benachbarten Landkreis Börde gab das RKI am Dienstag eine Inzidenz von 72,1 an.