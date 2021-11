In Sachsen-Anhalt verschärft sich das Corona-Infektionsgeschehen weiter deutlich. Am Dienstag stieg die 7-Tage-Inzidenz auf 352,5. Das ist bereits der fünfte Tag in Folge, an dem landesweit ein neuer Höchstwert in der Pandemie zu verzeichnen ist. Vor einer Woche lag der Inzidenz-Wert bei 213,7 und vor einem Monat noch bei 62,3.