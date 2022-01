Indes stagniert in Sachsen-Anhalt die 7-Tage-Inzidenz. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Dienstag, 4. Januar, mit 286,5 an – nach 289,7 am Montag. Am Dienstag vor einer Woche lag der Wert mit 376,8 höher.