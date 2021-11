Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist erstmals über die 400er-Marke geklettert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Inzidenz am Donnerstagmorgen bei 402,9, nachdem sie am Mittwoch noch bei 346,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern lag. Damit ist die Inzidenz binnen einer Woche um 170 gestiegen, nachdem das RKI die Inzidenz in Sachsen-Anhalt am 11. November noch mit 232,5 bezifferte.