Seit Wochen gehen Tausende Gegner von Corona-Maßnahmen und einer Impfpflicht auf der Straße. Am ersten Montag des neuen Jahres war es sogar zu Krawallen in Magdeburg gekommen. Am vergangenen Montag wurden bei den Protesten in der Landeshauptstadt laut Innenministerium zwei Polizisten leicht verletzt.