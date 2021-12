In Sachsen-Anhalt sind die Corona-Zahlen verglichen mit dem Vortag unterdessen ein weiteres Mal deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag eine Inzidenz von landesweit 294,4 nach 319,6 am Mittwoch. Am Donnerstag vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 585,4 gelegen.