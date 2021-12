Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag erneut gesunken – unter die Schwelle von 600. Laut Robert Koch-Institut betrug der Wert am Donnerstag 556,2. Vor einer Woche hatte er noch bei 719,3 gelegen. Am Mittwoch war die Inzidenz noch mit 605,9 angegeben worden, am Dienstag bei 650,5. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner registriert wurden. Bundesweit sank die Inzidenz auf 280,3.