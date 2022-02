Die Corona-Neuinfektionsrate in Sachsen-Anhalt steigt weiter deutlich an. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Rekordwert von 974,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage. Vor einer Woche hatte der Wert noch 572,9 und am Mittwoch 874,0 betragen. Der bisherige Inzidenz-Höchststand lag bei 907,7 (Anfang Dezember 2021).