Bezogen auf ganz Sachsen-Anhalt ist die 7-Tage Inzidenz am Steigen: Am 11. November hat das Rober-Koch Institut (RKI) die Inzidenz mit 232,5 angegeben und damit rund 30 Punkte höher als am Mittwoch und rund 70 Punkte höher als noch vor sieben Tagen.