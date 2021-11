Die Corona-Zahlen in Sachsen-Anhalt verzeichnen erneut einen Anstieg. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 633,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Mittwoch lag der Wert bei 616,5. Damit liegt Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich weiterhin deutlich über dem Durchschnitt. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz beträgt am Donnerstag 419,7.



Bei der durchschnittlichen 7-Tage-Inzidenz für Sachsen-Anhalt ist zu beachten, dass für Dessau-Roßlau heute keine aktuellen Werte angegeben werden können. Grund sind Meldeverzögerungen.



Innerhalb Sachsen-Anhalts wurde die höchste 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz mit 1.005,3 gemeldet. Es folgt der Burgenlandkreis mit einem Wert von 955,0. Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Landkreis Börde (219,9).