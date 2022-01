Deutschlandweit erreicht die Zahl der Corona-Infektionen neue Höhen. So kamen allein am Mittwoch erstmals mehr als 200.000 neue Fälle an einem Tag hinzu.

Der erste Corona-Fall in Deutschland ist am 27. Januar 2020 offiziell in Bayern bestätigt worden. Seitdem haben sich bundesweit mehr als 9,2 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. In den beiden vergangenen Jahren kamen und gingen so einige Kennzahlen. Andere blieben, ihr Stellenwert änderte sich allerdings. Welche Zahlen aktuell noch – oder wieder – wichtig sind und was es zu beachten gilt, hat Manuel Mohr zusammengefasst.