Landesweit am höchsten ist die Inzidenz nach wie vor im Altmarkkreis Salzwedel. Dort hatten zahlreiche Infektionen in einem Altenheim für einen sprunghaften Anstieg gesorgt. Am Donnerstag lag die Inzidenz im Kreis laut RKI bei 388,2 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder gesunken. Am Mittwoch hatte sie noch bei 418,4 gelegen. Im Altmarkkreis gelten wegen der angespannten Infektionslage seit Donnerstag wieder strengere Maßnahmen. An Gymnasien und Sekundarschulen müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eine Maske tragen und sollen in der kommenden Woche dreimal getestet werden.