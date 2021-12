MDRfragt: Mehrheit der Eltern will nicht impfen lassen

MDRfragt hat die Eltern von Fünf- bis Elfjährigen befragt. Mehr als 2.000 der Mitglieder haben sich daran beteiligt. In Mitteldeutschland will laut dieser nicht-repräsentativen Umfrage mehr als die Hälfte der Eltern (52 Prozent) ihre Kinder nicht impfen lassen. In Sachsen-Anhalt liegt der Wert bei 47 Prozent. 20 Prozent wollen die Impfung so schnell wie möglich, 18 Prozent sind noch unentschlossen. Aus Sachsen-Anhalt haben sich 354 Eltern an der Umfrage beteiligt.

Landesweite Corona-Inzidenz sinkt weiter – Höchstwert in der Börde

In Sachsen-Anhalt ist die aktuell gemeldete 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge zurückgegangen. Am Montag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit 808,4 an – nach 861 am Montag vor einer Woche. Am Sonntag hatte der landesweite Wert bei 842,1 gelegen. Die Zahlen sind am Wochenende und am Anfang der Woche wegen Meldeverzögerungen der Gesundheitsämter oft niedriger als unter der Woche.

Werte in Sachsen-Anhalt sind sehr unterschiedlich