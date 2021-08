In Sachsen-Anhalt haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 mehr als 100.000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Das geht aus am Dienstagmorgen veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach wurden in Sachsen-Anhalt insgesamt nun 100.002 Frauen und Männer positiv getestet. Am Tag zuvor war der Wert noch im fünfstelligen Bereich angegeben worden.