Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt liegt am Sonnabend laut Robert-Koch-Institut bei 888 (Stand: 11. Dezember). Vor einer Woche, am 4. Dezember lag die Inzidenz bei 833. Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche stark gestiegen, liegt aber aktuell deutlich unter dem in Sachsen-Anhalt gemessenen Höchstwert von 907 am 7. Dezember.