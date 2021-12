Unter anderem deswegen will Sachsen-Anhalt die Impfquote bei Zwölf- bis 17-Jährigen durch Impfangebote an Schulen verbessern. Die Impfkampagne wurde am Mittwoch gestartet. Die erste Aktion fand am Goethe-Gymnasium in Weißenfels statt. Bei den Lehrkräften im Land sei die Impfquote mit fast 90 Prozent weit über dem Landesdurchschnitt, so Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Für die Schülerinnen und Schüler habe es bislang hingegen kaum Möglichkeiten für Impfungen gegeben. Mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) habe sich das nun geändert. Feußner betonte, dass die Impfung ein wichtiger Schritt hin zu einer Unterrichtsnormalität sei.