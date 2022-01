In der vergangenen Woche ist die Zahl der Corona-Infektionen an Schulen deutlich angestiegen.

In Wittenberg wird eine Selbsthilfegruppe gegründet für Menschen, die von Long Covid betroffen sind.

Die Folgen der Corona-Pandemie spüren auch die Tiere im Bergzoo Halle.

Der Inzidenzwert in Sachsen-Anhalt ist auch am Freitag wieder deutlich gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die 7-Tage-Inzidenz am Morgen mit 633,9 an. In der Vorwoche lag der Wert im Land noch bei 365,8.

Trotz der steigenden Zahlen liegt der Wert in Sachsen-Anhalt aber noch immer unter dem bundesweiten Schnitt. Deutschlandweit gab das RKI die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 1.073,0 an. In der Vorwoche lag der Wert noch bei 706,3.

Zahl der coronainfizierten Schüler binnen einer Woche verdoppelt