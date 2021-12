In Sachsen-Anhalt sind die Corona-Zahlen erneut zurückgegangen. Nach den am Dienstag vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Zahlen liegt die Inzidenz landesweit nun bei 286,7. Damit liegt der Wert deutlich unter dem Wert am Freitag vor einer Woche. Da lag die 7-Tages-Inzidenz in Sachsen-Anhalt bei 503,9. Sachsen-Anhalt hat damit die aktuell vierthöchste Inzidenz aller Bundesländer.



Allerdings weist das Robert Koch-Institut erneut darauf hin, dass die Zahlen kaum aussagekräftig sind, weil über Weihnachten und zum Jahreswechsel weniger getestet worden sei. Zudem müsse man von einem Meldeverzug ausgehen.