Corona-Lage | 07. Januar 2022 Mehr Geld gegen Lernrückstände

Am Montag wird in Sachsen-Anhalt der Schulunterricht wiederaufgenommen. Derweil steht fest: Die Schulen sollen bis 2027 Geld kriegen, um Lernrückstände aufzuholen. Schon im vergangenen Jahr wurden mehr als acht Millionen Euro aus Corona-Töpfen ausgereicht. – Derweil ist die Corona-Lage in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Bund noch ruhiger. Experten warnen aber davor, dass sich Omikron in Kürze durchsetzt.