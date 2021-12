Auch zu Heiligabend ist die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitagmorgen mit 503,9 an. Eine Woche zuvor lag er noch bei 699,8. Deutschlandweit sank die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner auf 265,8 – nach 331,8 am Freitag der Vorwoche.