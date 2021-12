Obwohl laut einer Umfrage von MDRfragt die Mehrheit der Menschen eine Ausweitung der 2G-Pflicht befürwortet und Vertreter des Einzelhandels trotz drohender Umsatzverluste davon sprechen, dass die neuen Maßnahmen unvermeidbar seien, wächst gleichzeitig der Protest gegen die Corona-Maßnahmen.

In Sachsen-Anhalt gab es gestern mehrer kleine Kundgebungen und Demonstrationen in Salzwedel, Dessau und Quedlinburg. In Salzwedel protestierten etwa 180 Menschen mit Transparenten, in Dessau gab es einen Protest-Autokorso mit 91 Fahrzeugen.

Größere Proteste gab es in anderen Teilen Deutschlands. Im Nachbarland Thüringen sind am Samstagabend rund 2.000 Menschen unangemeldet auf die Straße gegangen, in Hamburg, Berlin und Frankfurt demonstrierten Tausende Gegner der Corona-Politik.