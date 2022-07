Insgesamt 37 Personen werden laut Divi-Intensivregister wegen einer Covid-19-Erkrankung derzeit in Sachsen-Anhalt intensivmedizinisch behandelt. 15 Personen müssen beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsrate beträgt in Sachsen-Anhalt 7,66 : Das bedeutet rund acht Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das geht aus Zahlen des RKI hervor. Die Quote ist im vergangenen Monat deutlich angestiegen. Vor vier Wochen lag sie bei 2,84.

Der Altmarkkreis Salzwedel hat am Montag angekündigt, dass in Verwaltungsgebäuden des Kreises sowie in der Volkshochschule die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Sie gilt für "allgemeine Begegnungs- und Verehrsflächen", also Flure, Toiletten, Aufzüge und Treppenhäuser und ähnliche Bereiche. Auch der Landkreis Harz und die Stadt Dessau-Roßlau haben die Maskenpflicht in Gebäuden der Kreisverwaltung breits wieder eingeführt.