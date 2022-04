Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) 613. Der Wert zeigt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern mit Corona infiziert haben. Damit ist die Inzidenz wieder gestiegen. Vor sieben Tagen lag die Inzidenz bei 904. Dann war sie immer weiter gesunken, bis auf unter 600. Nun ist sie wieder angestiegen. Über das Osterwochenende hatte es Meldeverzögerungen gegeben.

In allen Städten und Landkreisen liegt die Inzidenz im dreistelligen Bereich, außer im Burgenlandkreis. Dort ist sie mit 1.079,5 am höchsten. Am zweithöchsten ist der Wert mit 794,6 in Halle. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Regionenvergleich mit 362 in Wittenberg.