In Sachsen-Anhalt liegt die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch bei 147,0 und ist damit erneut angestiegen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 101,9 und vor einem Monat noch bei 41,4 gelegen. Erstmals seit Mitte Mai liegt die Inzidenz in Sachsen-Anhalt nun wieder über dem Bundesdurchschnitt.