Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land ist wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 270,1. Am Vortag hatte er bei 286,5 gelegen, am Mittwoch vor einer Woche bei 319,6. Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für Sachsen-Anhalt lag nur leicht über der bundesweiten. Diese betrug am Mittwoch 258,6.