In Sachsen-Anhalt sind die Corona-Zahlen verglichen mit dem Vortag indes deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch eine Inzidenz von landesweit 319,6, nach 376,8 am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Wert noch bei 653,4.

Sachsen-Anhalt hat damit hinter Thüringen (451,9) und Sachsen (327,9) die dritthöchste Inzidenz in Deutschland. Bundesweit sank der Wert am Mittwoch auf 205,5, nach 215,6 am Dienstag. Am stärksten betroffen ist in Sachsen-Anhalt weiterhin der Saalekreis mit einer Inzidenz von 446,5. Der niedrigste Wert wurde mit 211,6 aus dem Altmarkkreis Salzwedel gemeldet.