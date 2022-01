Bundesweit erreichte die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch mit 584,4 erneut einen Höchstwert. In der Vorwoche lag der Wert bei 453,3. In Sachsen-Anhalt ist der Wert wieder leicht gestiegen, liegt aber weiter deutlich unter dem bundesweiten Schnitt. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 275,1 an. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 268,6 und am Montag bei 280,4 gelegen.