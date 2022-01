Der Inzidenzwert in Deutschland hat am Mittwoch einen neuen Höchstwert erreicht. Das Robert-Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 940,6 an. In der Vorwoche lag der Wert bei 584,4. In Sachsen-Anhalt ist der Wert wieder leicht gestiegen, liegt aber weiter deutlich unter dem bundesweiten Schnitt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 478,6 an. In der Vorwoche lag der Wert in Sachsen-Anhalt noch bei 275,1.