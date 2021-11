Sachsen-Anhalt will einige Impfzentren wieder öffnen. Das sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) auf einer Pressekonferenz am Dienstag. In jedem Landkreis solle es wieder feste Einrichtungen geben, in denen geimpft wird. Zudem sollen Möglichkeiten geschaffen werden, mehr mobile Impfteams einzusetzen.