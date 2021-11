In Sachsen-Anhalt steigen die Corona-Zahlen weiter an. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch 616,5. So viele Menschen pro 100.000 Einwohnern haben sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 591,7 und vor einer Woche noch bei etwa 400.