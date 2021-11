Angesichts der angespannten Lage in den Kliniken verhängen die Krankenhäuser der AMEOS-Gruppe in Sachsen-Anhalt sowie das Uniklinikum Magdeburg schärfere Besuchsregeln. In Aschersleben, Bernburg, Halberstadt, Haldensleben, Schönebeck und Staßfurt dürfen Patienten seit Mittwoch nur noch in Ausnahmefällen Besuch empfangen. Angehörige sollen in jedem Fall vorher beim zuständigen Arzt nachfragen. Ausnahmen gelten für Besuche von Schwerstkranken, werdenden Müttern und Minderjährigen, so AMEOS in einer Mitteilung.