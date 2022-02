Das Infektionsgeschehen nimmt unterdessen weiter deutlich zu. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine 7-Tage-Inzidenz von 874. Am Vortag hatte der Wert bei 835 und am Mittwoch vor einer Woche noch bei 534,3 gelegen. Die höchste Inzidenz wurde am Mittwoch für den Landkreis Börde mit 1.295,7 registriert, in Halle lag der Wert laut RKI bei 1.192,7. Die niedrigste Inzidenz wurde mit 414,4 aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz gemeldet.