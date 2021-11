Auf einer Versammlung der Ärztekammer in Magdeburg hieß es, gerade unter Ungeimpften stiegen die Corona-Infektionszahlen wieder exponentiell. Die Versorgung in den Krankenhäusern stoße bereits jetzt an die Belastungsgrenzen. "Die Kinder-Intensivmedizin ist dabei im besonderen Maß betroffen, denn hier stehen keine Reservekapazitäten, wie es in der Erwachsenen-Intensivmedizin der Fall ist, zur Verfügung", sagte Kammerpräsident Ebmeyer. Die Ärzte appellieren deshalb an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.