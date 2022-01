Seit dem Jahreswechsel geht die Infektionskurve wieder nach oben. Der nach den Feiertagen erwartete sprunghafte Anstieg ist in Sachsen-Anhalt bisher aber ausgeblieben. Die Verbandschefin der Amtsärzte, Ute Teichert, geht davon aus, dass es erst in der zweiten Januar-Woche wieder realistische Corona-Zahlen geben wird.

In Sachsen-Anhalt liegt die 7-Tage-Inzidenz Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge am Montag bei 289,7. Am Montag vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage noch bei 416,1 – am Sonntag, dem 2. Januar bei 287,3. Deutschlandweit ist die Inzidenz ebenfalls gestiegen, auf 232,4 nach 222,7 am Sonntag.