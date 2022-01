In Querfurt sollen am Abend rund 4.500 Kerzen zum Gedenken an die in der Pandemie verstorbenen Menschen aufgestellt werden. Wie das Bündnis "Querfurt miteinander" mitteilte, soll jede Kerze für einen Menschen aus Sachsen-Anhalt stehen. Landesweit sind nach Angaben des Robert Koch-Institutes bislang knapp 4.600 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus verstorben. Bei der Versammlung sei auch eine Andacht geplant.