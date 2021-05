In Halle und dem Salzlandkreis liegt die Inzidenz aktuell am fünften Tag in Folge unter 50, in Anhalt-Bitterfeld bereits am siebten Tag. Entsprechend der 13. Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts, die am heutigen Dienstag in Kraft tritt, können die Kreise ab dem morgigen Mittwoch die pandemiebedingten Einschränkungen lockern.