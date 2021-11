Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer Infektion mit dem Corona-Virus im Krankenhaus behandelt werden müssen, liegt laut RKI am Montag, den 15. November bei 7,66. Ein Plus von 2,75 im Vergleich zur Vorwoche. Der höchste Wert wurde am 14. Januar 2021 mit 26,96 registriert.