Experten gehen deswegen derzeit von einer hohen Dunkelziffer aus. Zum einen wird generell an Wochenenden weniger registriert und gemeldet. Zum anderen werden häufig Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Grund hierfür sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern.

Insgesamt haben sich in zwei Jahren Corona-Pandemie der RKI-Statistik zufolge landesweit rund 618.000 Menschen mit Sars-CoV2 infiziert. 5.028 Personen starben mit oder an dem Coronavirus.

Maske: keine Pflicht, aber Empfehlung

Am Wochenende wurden in Sachsen-Anhalt die Corona-Regeln gelockert. Die Maskenpflicht beim Einkaufen gehört damit der Vergangenheit an. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in Geschäften nun lediglich empfohlen.

Seit Inkrafttreten der neuen Eindämmungsverordnung am 3. April gelten eine Reihe sogenannter Basisschutzmaßnahmen. Dazu zählt etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in geschlossenen Räumen in Arztpraxen und Krankenhäusern. Auch die Tests an Schulen und Kitas bleiben vorerst bestehen.

Maskenpflicht in Hotels und Gaststätten per Hausrecht möglich