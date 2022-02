Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt in der Zwischenzeit weiter deutlich an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montag mit 1202,0 an – nach 1151,6 am Sonntag und 1104,4 am Samstag. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 839,9.