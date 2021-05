Corona-Lage | 17. Mai 2021 Landkreis Börde und Dessau-Roßlau kurz vor Aufhebung der Corona-Notbremse

In Dessau-Roßlau und in der Börde könnte die Bundes-Notbremse bald zurückgenommen werden. In der kreisfreien Stadt und in dem Landkreis liegt die 7-Tage-Inzidenz jeweils seit vier Werktagen unter 100. In Dessau-Roßlau meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag eine Inzidenz von 86,1, für den Landkreis Börde von 59,1. Liegen dort am Dienstag die Werte weiterhin unter der 100er-Marke können die Kommunen die Notbremse zurücknehmen.