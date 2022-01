Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist in Sachsen-Anhalt weiter gestiegen. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 434,6 – nach 280,4 vor einer Woche.



Allerdings melden am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter aktuelle Zahlen und es wird weniger getestet. Es ist also davon auszugehen, dass die tatsächliche Inzidenz höher ist als angegeben.