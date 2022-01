Corona-Lage | 10. Januar 2022 Hilfe für Vereine, Impfquote gesteigert

Vereine in Sachsen-Anhalt bekommen zusätzliche Unterstützung. Das hat das Innenministerium bekannt gegeben. Außerdem hat die Impfquote die wichtige Marke von 70 Prozent überschritten. Derweil ist die Corona-Lage im Vergleich zum Bund noch etwas ruhiger. Allerdings dürften die täglichen Tests an den Schulen in den nächsten Tagen ein genaueres Bild ermöglichen.