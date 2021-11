Enorme Unterschiede gibt es weiterhin bei den Inzidenzen abhängig vom Impfstatus in der Bevölkerung. Am deutlichsten wird das in Sachsen-Anhalt in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen, die momentan im Schulbetrieb drei Mal pro Woche getestet werden sollen. Während die Inzidenz beim geimpften Teil der Jugendlichen bei rund 66 liegt, liegt der Wert bei den nicht oder nicht vollständig geimpften Jugendlichen um mehr als das Dreißigfache erhöht bei 2.169.