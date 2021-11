In Sachsen-Anhalt liegt die Corona-Inzidenz zum Start in die neue Woche bei 698,3. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Sonntag waren es 719,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, nach 716,9 am Samstag. Am Montag voriger Woche hatte das RKI den Wert mit 531,8 angegeben. Sachsen-Anhalt zählt weiter zu den vier Bundesländern mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Nur Sachsen mit 1.284,8, Thüringen mit 895,2 und Brandenburg mit 725,6 lagen am Montag laut RKI darüber. Bundesweit gab das RKI einen Wert von 452,4 an.