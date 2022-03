Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt hat einen deutlichen Sprung über die 2.000-er Marke gemacht. Am Samstag gab das Robert Koch-Institut einen Wert von 2.050,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage an. Am Freitag hatte die landesweite Inzidenz noch bei 1.994,5 gelegen, am Donnerstag bei 1.972,1.