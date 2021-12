Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist auch am ersten Weihnachtsfeiertag weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Samstagmorgen mit 446,3 an, nach 503,9 am Freitag und 556,2 am Donnerstag. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 736,5.