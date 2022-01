Kritik gibt es auch am Verhalten der Polizei bei den Corona-Demonstrationen. Nach dem Protest am Montag in Landeshauptstadt prüft die Polizei Magdeburg derzeit ein mögliches Fehlverhalten eines Beamten. Das bestätigte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT. In den sozialen Netzwerken hatte in den vergangenen Tagen ein kurzer Videoausschnitt für heftige Proteste gesorgt: Darin ist ein Polizist zu sehen, der eine entgegenkommende Person zu Boden stößt.