Die bundesweite Inzidenz beträgt 1.127,7. Die Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist die dritt-niedrigste hinter Schleswig-Holstein und Thüringen.

Auf Kreisebene ist besonders der Landkreis Börde betroffen. Die Inzidenz beträgt hier 1.058,8. Auch in Halle ist der Wert vierstellig mit 1.014,4 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Am niedrigsten ist der Inzidenzwert im Landkreis Mansfeld-Südharz mit 349,3.